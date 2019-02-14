В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-14T16:34:51+03:00

На сцене Тульского драматического театра проект «Урок литературы в театре» реализуется с 2016 года

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12 февраля в Тульском академическом театре драмы состоялся показ первого в этом году спектакля в рамках проекта «Урок литературы в театре».

Более 100 тульских школьников смогли увидеть на малой сцене пьесу «Нахлебник» по произведению И.С. Тургенева. После просмотра ребята вместе с преподавателями и артистами обсудили спектакль.

Отметим, что на сцене Тульского драматического театра проект «Урок литературы в театре» реализуется с 2016 года, однако в Год театра он стал масштабнее и распространился на другие театральные площадки региона.

Так, на 16 марта в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. Спектакль приурочен к 220-летию со дня рождения автора.

ИСТОЧНИК KP.RU