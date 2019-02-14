2019-02-14T16:33:04+03:00
Общество

В Туле открылась школа вожатых LEVEL UP

В день открытия для желающих прошли танцевальные разминки, различные мастер-классы по предстоящей работе вожатого, занятия по игротехнике
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Торжественное открытие школы вожатых LEVEL UP в Туле состоялось в рамках деятельности Центра по развитию вожатского мастерства 13 февраля в МБУ «ММЦ «Родина».

В день открытия прошла презентация программы школы, работали интерактивные локации, была организована концертная программа.

Участники познакомились с педагогическими отрядами города.

Для желающих также провели танцевальные разминки, различные мастер-классы по предстоящей работе вожатого, занятия по игротехнике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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