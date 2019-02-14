15 февраля на улице Фридриха Энгельса временно ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:26 2019-02-14T16:26:13+03:00

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству

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15 февраля 2019 года, с 9:00 до 12:00 в Туле будут отключены светофорные объекты на пересечении проспекта Ленина и улицы Советской.

Также 15 февраля с 9:00 до 11:00 будут отключены светофорные объекты на пересечении улиц Октябрьской и Токарева.

Отключение светофорных объектов связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети».

ИСТОЧНИК KP.RU