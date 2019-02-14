2019-02-14T13:58:08+03:00
Происшествия

Двое жителей Тульской области обнесли дачный дом в поселке Брусяновский

Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин
Виктория ЯКУШИНА
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Полицией в Узловском районе Тульской области пойманы подозреваемые в кражах металла.

Как выяснилось, злоумышленники залезали в дачные дома и участки, оставленные на зиму.

Так, жертвой кражи стала 47-летняя владелица дачного домика в поселке Брусяновский. Оттуда похитители забрали металлическую печку, металлические трубы, мангалы и садовый инвентарь.

Предположительно, они совершили хищение металлических предметов, чтобы сдать их на металлолом.

Оказалось, что к краже причастны 35-летний и 44-летний местные жители.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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