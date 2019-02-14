Двое жителей Тульской области обнесли дачный дом в поселке Брусяновский
Полицией в Узловском районе Тульской области пойманы подозреваемые в кражах металла.
Как выяснилось, злоумышленники залезали в дачные дома и участки, оставленные на зиму.
Так, жертвой кражи стала 47-летняя владелица дачного домика в поселке Брусяновский. Оттуда похитители забрали металлическую печку, металлические трубы, мангалы и садовый инвентарь.
Предположительно, они совершили хищение металлических предметов, чтобы сдать их на металлолом.
Оказалось, что к краже причастны 35-летний и 44-летний местные жители.
В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.
Полицейские выясняют все детали противоправной деятельности мужчин.
ИСТОЧНИК KP.RU