На Косой Горе объявили карантин по бешенству
Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области
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В послелке Косая Гора в доме №5 по улице Пушкина объявлен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Согласно документу, в одной из квартир обнаружен эпизодический очаг заболевания бешенством. На время ограничительных мер запрещны торговля домашними животными, вывоз собак и кошек из зоны карантина, отлов диких животных для вывоза за пределы зоны.
ИСТОЧНИК KP.RU