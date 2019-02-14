На Косой Горе объявили карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-14T13:36:09+03:00

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В послелке Косая Гора в доме №5 по улице Пушкина объявлен карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Согласно документу, в одной из квартир обнаружен эпизодический очаг заболевания бешенством. На время ограничительных мер запрещны торговля домашними животными, вывоз собак и кошек из зоны карантина, отлов диких животных для вывоза за пределы зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU