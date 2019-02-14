2019-02-14T13:22:58+03:00
Происшествия

В Тульской области школьница помогла полицейским поймать грабителя

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новомосковске школьница помогла полицейским поймать грабителя. Вечером на улице города 14-летняя девочка увидела, как злоумышленник вырвал сумку из рук 78-летней женщины. Потерпевшая стала звать на помощь. Школьница позвонила в полицию, и сделала на мобильный телефон фотографии убегавшего похитителя.

Прибывшим на место происшествия полицейским она рассказала о приметах нападавшего, показала фото и указала направление, куда скрылся подозреваемый. Эти сведения помогли правоохранителям задержать

Спустя несколько минут правоохранители задержали неподалеку от места преступления грабителя. У 20-летнего безработного местного жителя изъята похищенная сумка. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое жителей Тульской области обнесли дачный дом в поселке Брусяновский
На Косой Горе объявили карантин по бешенству
В Большой Туле 15-летняя девушка угодила под колеса иномарки
Пожар в торговой палатке в Тульской области произошел из-за деформации газового шланга
Сотрудник администрации МО Одоевский район попался на взятке
Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка
Банк УРАЛСИБ предлагает весеннийсезонный вклад «Журавли»
В Тульской области сгорел автомобиль "ВАЗ 2106"
В Туле на ул. Староникитской сгорела хозпостройка
В Тульской области горела торговая палатка: есть пострадавшие
В поселке Косая Гора горящий дом тушили более двух часов
Пожарные тушили возгорание в гаражном кооперативе в Тульской области
В Туле открылась выставка, посвященная творчеству слабовидящих детей