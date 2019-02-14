В Тульской области школьница помогла полицейским поймать грабителя

СЕГОДНЯ 13:22 2019-02-14T13:22:58+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»

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В Новомосковске школьница помогла полицейским поймать грабителя. Вечером на улице города 14-летняя девочка увидела, как злоумышленник вырвал сумку из рук 78-летней женщины. Потерпевшая стала звать на помощь. Школьница позвонила в полицию, и сделала на мобильный телефон фотографии убегавшего похитителя.

Прибывшим на место происшествия полицейским она рассказала о приметах нападавшего, показала фото и указала направление, куда скрылся подозреваемый. Эти сведения помогли правоохранителям задержать

Спустя несколько минут правоохранители задержали неподалеку от места преступления грабителя. У 20-летнего безработного местного жителя изъята похищенная сумка. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU