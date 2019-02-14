В Большой Туле 15-летняя девушка угодила под колеса иномарки
По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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13 февраля в 8.30 на 12 км дороги «Тула-Яковлево» произошло ДТП. 37-летняя женщина на автомобиле «Daewoo Nexia» наехала на пешехода, 15-летнюю девушку.
По предварительной информации, она переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате ДТП несовершеннолетняя девушка с различными травмами была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU