Пожар в торговой палатке в Тульской области произошел из-за деформации газового шланга
Такова предварительная версия случившегося
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Пожар в торговой палатке в Богородицке на ул. Ленина произошел из-за деформации газового шланга. Предварительную версию случившегося озвучили в УМВД России по Тульской области.
В результате пожара пострадали 4 человека из числа персонала. В момент ЧП они находились внутри помещения. С различными повреждениями все доставлены в больницу.
Полицейские выясняют детали произошедшего. По их результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU