2019-02-14T11:53:51+03:00
Происшествия

Пожар в торговой палатке в Тульской области произошел из-за деформации газового шланга

Такова предварительная версия случившегося
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Пожар в торговой палатке в Богородицке на ул. Ленина произошел из-за деформации газового шланга. Предварительную версию случившегося озвучили в УМВД России по Тульской области.

В результате пожара пострадали 4 человека из числа персонала. В момент ЧП они находились внутри помещения. С различными повреждениями все доставлены в больницу.

Полицейские выясняют детали произошедшего. По их результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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