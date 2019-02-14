Пожар в торговой палатке в Тульской области произошел из-за деформации газового шланга

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-14T11:53:51+03:00

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Пожар в торговой палатке в Богородицке на ул. Ленина произошел из-за деформации газового шланга. Предварительную версию случившегося озвучили в УМВД России по Тульской области.

В результате пожара пострадали 4 человека из числа персонала. В момент ЧП они находились внутри помещения. С различными повреждениями все доставлены в больницу.

Полицейские выясняют детали произошедшего. По их результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU