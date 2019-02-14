Сотрудник администрации МО Одоевский район попался на взятке

СЕГОДНЯ 11:30 2019-02-14T11:31:16+03:00

Всего мужчина получил более 140 000 рублей

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Следственный комитет России по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «получение взятки». Заведующего одного из отделов администрации МО Одоевский район подозревают в совершении шести эпизодов преступления.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов УФСБ России по Тульской области.

Мужчина периодически получал взятку от заместителя директора коммерческой организации за помощь в заключении договоров между муниципальными учреждениями Одоева и указанной фирмой. На бумагах компания должна была выполнять работы по огнезащите чердачных помещений, обработке деревянных конструкций на различные суммы без их фактической приемки.

Всего мужчина получил более 140 000 рублей. Сумма каждого из контрактов, которые предполагалось заключить, не превышала 100 000 рублей.

Сейчас подозреваемый задержан. В рамках предварительного расследования уголовного дела следователи примут меры для обеспечения возмещения имущественного ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU