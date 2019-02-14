Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка
В ходе учений задействовано порядка 14 пожарных цистерн [видео, фото]
Фото: Алексей ФОКИН
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14 февраля в Тульском Государственном цирке проходят контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. Спасатели отрабатывают действия при возгорании на арене.
Фото: Алексей ФОКИН
В частности, они должны эвакуировать зрителей и персонал из окон и по лестницам здания. В ходе учений будет задействовано порядка 14 пожарных цистерн.
Учения проводятся в рамках проводимой МЧС России инспекторской проверки.
Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU