2019-02-14T11:13:40+03:00
Общество

Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка

В ходе учений задействовано порядка 14 пожарных цистерн [видео, фото]
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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14 февраля в Тульском Государственном цирке проходят контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. Спасатели отрабатывают действия при возгорании на арене.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В частности, они должны эвакуировать зрителей и персонал из окон и по лестницам здания. В ходе учений будет задействовано порядка 14 пожарных цистерн.

Учения проводятся в рамках проводимой МЧС России инспекторской проверки.

Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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