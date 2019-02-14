СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-14T11:13:40+03:00

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14 февраля в Тульском Государственном цирке проходят контрольно-проверочные пожарно-тактические учения. Спасатели отрабатывают действия при возгорании на арене.

Фото: Алексей ФОКИН

В частности, они должны эвакуировать зрителей и персонал из окон и по лестницам здания. В ходе учений будет задействовано порядка 14 пожарных цистерн.

Учения проводятся в рамках проводимой МЧС России инспекторской проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/691811" frameborder="0"></iframe> Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU