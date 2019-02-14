2019-02-14T10:31:46+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает весеннийсезонный вклад «Журавли»

Банк УРАЛСИБ с 12 февраля2019года предлагает сезонный весенний срочный вклад «Журавли»
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вклад может быть размещен на сроки 100, 200, 400, или 700 дней. Минимальная сумма вклада 50 тыс. рублей. Процентная ставка по вкладу в зависимости от суммы и срочности вклада составляет от 6,4 до 8%годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение ирасходные операциине предусмотрены. Досрочное востребование, а также продление вклада производится по ставке 0,01%годовых.

Вклад «Журавли» можно открыть в любом офисе Банка, а также в Интернет-банке и Мобильном банке.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «Журавли» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двое жителей Тульской области обнесли дачный дом в поселке Брусяновский
На Косой Горе объявили карантин по бешенству
В Тульской области школьница помогла полицейским поймать грабителя
В Большой Туле 15-летняя девушка угодила под колеса иномарки
Пожар в торговой палатке в Тульской области произошел из-за деформации газового шланга
Сотрудник администрации МО Одоевский район попался на взятке
Тульские пожарные потушили фиктивный пожар на арене цирка
В Тульской области сгорел автомобиль "ВАЗ 2106"
В Туле на ул. Староникитской сгорела хозпостройка
В Тульской области горела торговая палатка: есть пострадавшие
В поселке Косая Гора горящий дом тушили более двух часов
Пожарные тушили возгорание в гаражном кооперативе в Тульской области
В Туле открылась выставка, посвященная творчеству слабовидящих детей