В Тульской области сгорел автомобиль "ВАЗ 2106"
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 февраля в поселка Казановка Кимовского района загорелись два гаража. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:32.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. Гаражи выгорели внутри по всей площади, сгорел автомобиль "ВАЗ 2106". Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU