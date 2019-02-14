2019-02-14T10:38:39+03:00
Происшествия

В Тульской области сгорел автомобиль "ВАЗ 2106"

Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 февраля в поселка Казановка Кимовского района загорелись два гаража. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:32.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Гаражи выгорели внутри по всей площади, сгорел автомобиль "ВАЗ 2106". Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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