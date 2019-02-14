В Туле на ул. Староникитской сгорела хозпостройка
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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13 февраля в Туле на ул. Староникитской загорелась хозяйственная постройка. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 22:56.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 9 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. Постройка сгорела полностью. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU