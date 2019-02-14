В поселке Косая Гора горящий дом тушили более двух часов
14 февраля в поселке Косая Гора на ул. Горняка загорелся дом на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:26.
На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 05:13.
В результате происшествия пострадал человек. В первой половине дома сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри. Во второй половине дома сгорела и обрушилась кровля и мансарда. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека и 6 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU