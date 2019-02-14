В поселке Косая Гора горящий дом тушили более двух часов

СЕГОДНЯ 08:38 2019-02-14T09:55:21+03:00

В результате происшествия пострадал человек

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14 февраля в поселке Косая Гора на ул. Горняка загорелся дом на двух хозяев. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:26.

На место происшествия незамедлительно выехали шесть пожарных расчетов. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 05:13.

В результате происшествия пострадал человек. В первой половине дома сгорела и обрушилась кровля, помещение выгорело внутри. Во второй половине дома сгорела и обрушилась кровля и мансарда. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 23 человека и 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU