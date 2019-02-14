Пожарные тушили возгорание в гаражном кооперативе в Тульской области
В результате происшествия никто не пострадал
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14 февраля в Ефремове в ГСК № 23 загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:55.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения.
Открытое горение ликвидировано через 5 минут.
В результате происшествия никто не пострадал. По всей площади выгорела мансарда. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU