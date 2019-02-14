Пожарные тушили возгорание в гаражном кооперативе в Тульской области

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-14T09:00:36+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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14 февраля в Ефремове в ГСК № 23 загорелся гараж. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 05:55.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения.

Открытое горение ликвидировано через 5 минут.

В результате происшествия никто не пострадал. По всей площади выгорела мансарда. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU