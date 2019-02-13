В Туле открылась выставка, посвященная творчеству слабовидящих детей
Выставка «В одно касание» будет работать до конца марта 2019 года
Фото: Алексей ФОКИН
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13 февраляв музее «Тульские древности» открылась новая выставка, посвященная творчеству слабовидящих детей. Знакомиться с экспонатами посетителям предложат на ощупь.
Представленные художественные работы сделаны дошкольниками и школьниками из Узловой, Новомосковска, Тулы, Щекина, Ефремова.
Выставка «В одно касание» будет работать до конца марта 2019 года.
Возрастные рекомендации – 6+.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU