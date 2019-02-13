13 Февр. 16:52 2019-02-13T16:54:23+03:00

Увидеть 12-летнего школьника из Новомосковска можно будет в новом сезоне вокального шоу

Изменить размер текста: A A

Егор Чичин из Тульской области прошел кастинг на шоу «Голос. Дети». Увидеть 12-летнего школьника из Новомосковска можно будет в новом сезоне детского вокального шоу. Оно стартует на экранах телевизоров 15 февраля.

Егор мечтает о музыкальной карьере. Участие в шоу один из этапов на пути к мечте. Ранее школьник становился участником других музыкальных конкурсов. Среди них - «Новая волна», конкурс «Fortissimo», «Поколение NEXT» и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU