Егор Чичин из Тульской области прошел кастинг на шоу «Голос. Дети»
Увидеть 12-летнего школьника из Новомосковска можно будет в новом сезоне вокального шоу
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Егор Чичин из Тульской области прошел кастинг на шоу «Голос. Дети». Увидеть 12-летнего школьника из Новомосковска можно будет в новом сезоне детского вокального шоу. Оно стартует на экранах телевизоров 15 февраля.
Егор мечтает о музыкальной карьере. Участие в шоу один из этапов на пути к мечте. Ранее школьник становился участником других музыкальных конкурсов. Среди них - «Новая волна», конкурс «Fortissimo», «Поколение NEXT» и т.д.
ИСТОЧНИК KP.RU