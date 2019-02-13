В Туле прошла «Открытая лабораторная»

13 Февр. 16:48 2019-02-13T16:49:23+03:00

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9 февраля в 120 городах России и еще в 30 странах прошла третья глобальная акция “Открытая лабораторная”. В Туле площадкой стал Тульский государственный педагогический университет Л.Н. Толстого.

“Лаба” стала первым масштабным событием в рамках празднования Международного года периодической таблицы Менделеева.

Событие прошло более чем на 300 площадках по всему миру: в университетах, библиотеках, музеях и более оригинальных площадках. Например, на атомном ледоколе “Ленин” в Мурманске и в одном из пабов новосибирского академгородка.

Участников акции ждали 25 вопросов из всех областей естественно-научных и инженерно-технических знаний. По предварительным данным, наиболее сложными оказались вопросы из рубрики “Реникса”, которая касается научных мифов и житейских заблуждений. “Лаборантам” предлагалось ответить “да” или “нет” на 12 утверждений.

Вот ТОП-5 самых сложных вопросов

- Человек может жить с одним полушарием мозга

- Идя по красной стрелке компаса, придешь в самую северную точку Земли

- При стирании информации всегда выделяется тепло

- На экваторе день всегда равен ночи

- Трехцветными бывают кошки, но не коты

Открытая лабораторная-2019 подтвердила живучесть и самых “бородатых” мифов даже среди продвинутой аудитории. Например, расхожее мнение, что Дмитрий Менделеев изобрел рецепт русской водки.

Однако мы не будем спойлерить, тест и сейчас доступен на сайте http://openlaba.com Уверен, и вам, и вашим читателям будет интересно его пройти и проверить свою научную грамотность.

ИСТОЧНИК KP.RU