Весной в Туле ограничат движение большегрузов

13 Февр. 16:40 2019-02-13T16:41:28+03:00

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В апреле и мае в Туле ограничат движение тяжеловесных транспортных средств. На въездах в город будут установлены соответствующие знаки.

К такой мере в администрации города решено прибегнуть для обеспечения безопасности дорожного движения и предохранения автомобильных дорог от разрушения в весенний период.

Предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства для проезда по автомобильным дорогам составят 4 т/ось.

Движение транспортных средств с превышением установленных осевых нагрузок будет возможно на основании специальных разрешений и при условии возмещения вреда дорожному покрытию. Получить их можно в МФЦ, РПГУ или по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 567, тел.: 30-72-26.

Объезжать городские дороги большегрузы смогут по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU