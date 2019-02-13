Туляки заплатили восемь тысяч евро за несуществующую виллу на Сардинии

13 Февр. 16:26 2019-02-13T16:27:59+03:00

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Семейная пара из Тулы заплатила 8 тысяч евро за несуществующую виллу на острове Сардиния в Средиземном море. Объявление они нашли в интернете и сразу же связались с контактным лицом.

В ходе переписки собеседник указал банковскую карту. На нее муж и жена перевели деньги, оплатив аренду виллы. После списания нескольких тысяч евро мошенник перестал выходить на связь. Поняв, что оказались обмануты, супруги обратились в полицию.

Полицейские проводят процессуальную проверку и устанавливают лиц, причастных к преступлению. А также напоминают о необходимости проверять реквизиты при переводах денег незнакомцам. Нередко интернет-объявления могут давать мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU