2019-02-13T16:27:59+03:00
Происшествия

Туляки заплатили восемь тысяч евро за несуществующую виллу на Сардинии

Супруги планировали отдохнуть, но нарвались на мошенников
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Семейная пара из Тулы заплатила 8 тысяч евро за несуществующую виллу на острове Сардиния в Средиземном море. Объявление они нашли в интернете и сразу же связались с контактным лицом.

В ходе переписки собеседник указал банковскую карту. На нее муж и жена перевели деньги, оплатив аренду виллы. После списания нескольких тысяч евро мошенник перестал выходить на связь. Поняв, что оказались обмануты, супруги обратились в полицию.

Полицейские проводят процессуальную проверку и устанавливают лиц, причастных к преступлению. А также напоминают о необходимости проверять реквизиты при переводах денег незнакомцам. Нередко интернет-объявления могут давать мошенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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