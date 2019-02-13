Сотрудники ДПС в Тульской области помогли женщине, попавшей в ДТП из-за ледяного дождя

13 Февр. 15:48 2019-02-13T15:55:26+03:00

В УГИБДД УМВД России по Тульской области поступило письмо с благодарностью в адрес сотрудников

Изменить размер текста: A A

Сотрудники ДПС помогли женщине, попавшей в ДТП. 2 февраля семья из Московской области направлялась в Тулу к родственникам. На 163 км трассы М-2 «Крым» 35-летняя женщина на автомобиле «Киа» из-за ледяного дождя не справилась с управлением и съехала с дороги, наехав на снежный вал.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако машина получила серьезные механические повреждения, при которых дальнейшее движение было невозможно. По словам женщины, сотрудники ДПС Тульской области оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь.

В ходе оформления ДТП женщину пересадили в патрульный автомобиль, где предложили горячее питье для согрева, после чего помогли вытащить машину из снега. С помощью спецтехники автомобиль переместили в безопасное место, где в дальнейшем женщина дождалась эвакуатор.

Также автолюбительница поблагодарила полицейских, которые оперативно и грамотно подготовили и передали документы по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU