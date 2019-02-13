2019-02-13T15:55:26+03:00
Общество

Сотрудники ДПС в Тульской области помогли женщине, попавшей в ДТП из-за ледяного дождя

В УГИБДД УМВД России по Тульской области поступило письмо с благодарностью в адрес сотрудников
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Сотрудники ДПС помогли женщине, попавшей в ДТП. 2 февраля семья из Московской области направлялась в Тулу к родственникам. На 163 км трассы М-2 «Крым» 35-летняя женщина на автомобиле «Киа» из-за ледяного дождя не справилась с управлением и съехала с дороги, наехав на снежный вал.

В результате ДТП никто не пострадал. Однако машина получила серьезные механические повреждения, при которых дальнейшее движение было невозможно. По словам женщины, сотрудники ДПС Тульской области оперативно прибыли на место происшествия и оказали помощь.

В ходе оформления ДТП женщину пересадили в патрульный автомобиль, где предложили горячее питье для согрева, после чего помогли вытащить машину из снега. С помощью спецтехники автомобиль переместили в безопасное место, где в дальнейшем женщина дождалась эвакуатор.

Также автолюбительница поблагодарила полицейских, которые оперативно и грамотно подготовили и передали документы по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле открылась выставка, посвященная творчеству слабовидящих детей
Егор Чичин из Тульской области прошел кастинг на шоу «Голос. Дети»
В Туле прошла «Открытая лабораторная»
Весной в Туле ограничат движение большегрузов
Туляки заплатили восемь тысяч евро за несуществующую виллу на Сардинии
В Тульской области утром сгорела дача
В Туле на ул. Д. Гумилевской сгорел "Форд"
Владимир Цветаев выступит для туляков с юбилейным концертом
В Туле выпало 22 процента месячной нормы осадков
Мошенник пытался выманить у тулячки полмиллиона для подкупа судьи
В Тульской области столкнулись «ВАЗ» и «Volkswagen»
В ДТП на трассе в Тульской области пострадали две восьмилетние девочки
Банк УРАЛСИБ и УРАЛСИБ Страхование запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре»
В Туле на металлургическом заводе погиб рабочий
Тульские спасатели отработают действия по ликвидации ЧС
Коммунальные службы Тулы переведены на усиленный режим работы
В тульском поселке Плеханово сгорела квартира
В Туле на ул. Карбышева горящий дом тушили 16 пожарных
Экс-заместителя главы МО Суворовский район обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями