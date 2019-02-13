В Тульской области утром сгорела дача

13 Февр. 15:29 2019-02-13T15:29:20+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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13 февраля в с. Селиваново Щекинского района загорелся дачный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения поступило в 08:29.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, строение выгорело внутри по всей площади. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU