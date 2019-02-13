В Туле на ул. Д. Гумилевской сгорел "Форд"

13 Февр. 14:57 2019-02-13T14:57:12+03:00

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13 февраля в Туле на ул. Д. Гумилевской загорелся автомобиль "Форд Фьюжн". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения поступило в 04:28.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел салон. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU