В Туле на ул. Д. Гумилевской сгорел "Форд"
Причина пожара устанавливается
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13 февраля в Туле на ул. Д. Гумилевской загорелся автомобиль "Форд Фьюжн". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения поступило в 04:28.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.
В результате происшествия никто не пострадал. В автомобиле выгорел салон. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU