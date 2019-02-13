13 Февр. 14:20 2019-02-13T14:53:50+03:00

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6 марта в 18:30 Владимир Цветаев выступит для туляков с юбилейным концертом — 25 по счету. Выступление певца и композитора в Концертном зале филармонии приурочено к 8 марта.

В шоу прозвучат полюбившиеся поклонникам песни, в том числе хиты 2018 года «Лето на бис» и «Осень бродит по дворам». Каждый зритель получит в подарок – новый диск-релиз.

21 февраля в редакции «Комсомолки» с 15.00 до 16.00 состоится прямая линия с певцом.

ИСТОЧНИК KP.RU