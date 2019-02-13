В Туле выпало 22 процента месячной нормы осадков

13 Февр. 13:52 2019-02-13T13:52:25+03:00

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В Туле выпало 6 см снега. Цифра составляет 22 % месячной нормы осадков. Днем 13 февраля город от снега чистят 124 единицы техники и 128 человек.

7 единиц техники убирают территории Большой Тулы. В работах на Казанской набережной и ул. Металлистов задействовано 5 единиц техники и 39 специалистов.

Напомним, с жалобой на неубранный снег горожане могут обратиться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37, либо на короткий номер: 1391. Также можно сообщить в управление по административно-техническому надзору по телефону: 56-01-28.

ИСТОЧНИК KP.RU