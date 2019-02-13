2019-02-13T13:43:18+03:00
Происшествия

Мошенник пытался выманить у тулячки полмиллиона для подкупа судьи

Решается вопрос о задержании подозреваемого
Мария ВЛАСОВА
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Следственный отдел по Пролетарскому району г. Тулы СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».

По предварительной информации, суд отказал женщине в удовлетворении исковых требований о признании недействительным договора дарения. Решение она обжаловала в следующей инстанции.

Повлиять на судью Тульского областного суда и помочь отменить ранее вынесенное решение об отказе в удовлетворении исковых требований вызвался подозреваемый. За свои мнимые услуги он попросил 500 000 рублей. Женщина согласилась.

Утром 12 февраля мужчина получил от нее всю сумму. Часть денег была муляжом. При их передаче 42-летнего местного жителя задержали полицейские.

Сейчас следователи проводят обыски по месту жительства и регистрации подозреваемого. Решается вопрос о задержании подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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