В Тульской области столкнулись «ВАЗ» и «Volkswagen»
В аварии пострадал водитель легковушки
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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12 февраля в 18.05 на улице Добрынина в Ясногороске произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 21099», по предварительной информации, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и столкнулся с «Volkswagen LT», под управлением 44-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Он с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU