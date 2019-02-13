В ДТП на трассе в Тульской области пострадали две восьмилетние девочки

13 Февр. 11:41 2019-02-13T13:20:28+03:00

В момент происшествия они находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутые штатными ремнями безопасности

Изменить размер текста: A A

12 февраля в 14.00 на 169 км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП. 35-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «MAN» с полуприцепом столкнулся с попутным автомобилем «Daewoo Мatiz», под управлением 33-летнего мужчины.

Затем легковушка столкнулась со встречным автомобилем «Hyundai Solaris», за рулем которого находилась 32-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Daewoo», восьмилетние девочки. В момент происшествия они находились на заднем сидении автомобиля, пристегнутые штатными ремнями безопасности.

Одна из девочек с различными травмами была госпитализирована. Второй была оказана помощь. После этого медики отпустили ее домой.

ИСТОЧНИК KP.RU