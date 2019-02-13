2019-02-13T10:21:07+03:00
Звезды

В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре»

Первый спектакль смогли увидеть более 100 школьников
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской областиФото: Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области
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В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре». В Тульском академическом театре драмы состоялся показ пьесы «Нахлебник» по произведению И.С. Тургенева. Первый в этом году спектакль смогли увидеть на малой сцене более 100 тульских школьников. После просмотра ребята вместе с преподавателями и артистами обсудили пьесу.

Проект позволяет ребятам не просто познакомиться с сюжетом, а глубоко проникнуть в суть того или иного произведения литературы.

16 марта в Новомосковском филиале Тульского академического театра драмы состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» по произведениям А.С. Пушкина. Спектакль приурочен к 220-летию со дня рождения автора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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