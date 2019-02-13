Тульские спасатели отработают действия по ликвидации ЧС
Ход учений оценит комиссия Центрального аппарата МЧС России
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13 февраля в ГУ МЧС России по Тульской области пройдет командно-штабная тренировка. Спасатели отработают действия по ликвидации ЧС природного и техногенного характера.
В частности, вопросы организации работы оперативного штаба ликвидации ЧС, задействуются силы и средства подвижного пункта управления, аэромобильной группировки Главного управления.
Ход учений оценит комиссия Центрального аппарата МЧС России. Сейчас она проводит плановую инспекторскую проверку тульского спасательного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU