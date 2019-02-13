13 Февр. 09:27 2019-02-13T09:38:51+03:00

Для расчистки города дополнительно привлекут пожарные машины с гидроотвалами и технику предприятий

Изменить размер текста: A A

Коммунальные службы Тулы переведены на усиленный режим работы в связи с погодными условиями. 13 февраля в первой половине дня в городе ожидается снег и гололедица.

Днем на расчистке Тулы от осадков будут работать 124 единицы техники и 128 человек.

Руководителям территориальных округов города поручено привлечь дополнительную технику предприятий и организаций города для расчистки, МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» - привлечь пожарные машины с гидроотвалами.

ИСТОЧНИК KP.RU