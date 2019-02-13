В тульском поселке Плеханово сгорела квартира

13 Февр. 08:40 2019-02-13T08:41:21+03:00

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12 февраля в п. Плеханово на ул. Заводской загорелась квартира. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 15:32.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания. По прибытии через 5 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В кухне оплавился потолок, оконная рама и подоконник. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU