В Туле на ул. Карбышева горящий дом тушили 16 пожарных
Причина пожара устанавливается
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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12 февраля в Туле на ул. Карбышева загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:20.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 18:20.
В результате происшествия никто не пострадал. Мансарда выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU