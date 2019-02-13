В Туле на ул. Карбышева горящий дом тушили 16 пожарных

13 Февр. 08:21 2019-02-13T08:22:09+03:00

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12 февраля в Туле на ул. Карбышева загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 17:20.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 7 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 18:20.

В результате происшествия никто не пострадал. Мансарда выгорела по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 16 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU