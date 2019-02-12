2019-02-12T16:48:20+03:00
Происшествия

Экс-заместителя главы МО Суворовский район обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

На этапе предварительного расследования женщина признала вину в преступлении
Мария ВЛАСОВА
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Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней женщины. Бывшего заместителя главы МО Суворовский район обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, обвиняемая заключила с директором подрядной организации муниципальный контракт на демонтаж и установку светильников уличного освещения по ул. Ленина в Суворове. Цена услуг по контракту составила 429 997,75 рублей.

Позже она получила документы, в которых указывалось, что работы выполнены в полном объеме. Но по факту лишь на 249 751, 48 рублей. Контроль за ходом и качеством выполнения работ не осуществлялся.

Обвиняемая собственноручно подписала официальные документы, представленные подрядчиком. А затем и платежное поручение о перечислении 429 997, 75 рублей на расчетный счет организации.

На этапе предварительного расследования обвиняемая признала вину в преступлении. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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