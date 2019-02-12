В Туле мужчина пойдет под суд за оскорбление и избиение участкового

12 Февр. 15:50 2019-02-12T15:50:31+03:00

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Следственный отдел по Пролетарскому району СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 46-летнего мужчину обвиняют в применении насилия и публичном оскорблении представителя власти.

По версии следствия, вечером двое мужчин устроили погром в одном из кафе Пролетарского округа. На место происшествия прибыли правоохранители. Не желая быть доставленным в отдел полиции для разбирательств, пьяный мужчина оскорбил участкового. После этого сотрудники полиции заковали мужчину в наручники и вывели из кафе.

В это время в заведение пришел знакомый обвиняемого и поспешил ему на помощь. Мужчина несколько раз захватывал шею участкового и сдавливал ее локтевым сгибом, чтобы полицейский отпустил его приятеля. С обвиняемого были сняты наручники.

Затем дебошир, действуя вместе с обвиняемым, схватил правой рукой за ворот форменного бушлата участкового и ударил его в челюсть.

После совершения преступления обвиняемого объявили в федеральный розыск. В декабре 2018 года его задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области. Он был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

Ранее приговор услышал дебошир, избивавший полицейского. Он получил 2 года 4 месяца в колонии–поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU