Туляк, предоставивший в отдел кадров липовый диплом, заплатит штраф
Документ мужчина приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица
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46-летний житель Тулы признан виновным в использовании заведомо подложного документа.
За неимением высшего технического образование мужчина для трудоустройства на предприятии предоставил в отдел кадров липовый диплом государственного университета управления. Документ он приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица.
В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначен штраф в размере 25 000 рублей, сообщает прокуратура области.
ИСТОЧНИК KP.RU