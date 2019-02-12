Туляк, предоставивший в отдел кадров липовый диплом, заплатит штраф

12 Февр. 14:39 2019-02-12T14:39:36+03:00

Документ мужчина приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица

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46-летний житель Тулы признан виновным в использовании заведомо подложного документа.

За неимением высшего технического образование мужчина для трудоустройства на предприятии предоставил в отдел кадров липовый диплом государственного университета управления. Документ он приобрел за денежное вознаграждение у неустановленного лица.

В суде подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Ему назначен штраф в размере 25 000 рублей, сообщает прокуратура области.

ИСТОЧНИК KP.RU