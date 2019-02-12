В 2019 году в Большой Туле планируется отремонтировать более 100 участков дорог
В Туле уже сформировали список объектов, ремонт которых запланирован в 2019 году.
Ремонт дорог проведут в рамках трех программ:
- в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»,
- по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»,
- по программе «Народный бюджет-2019». На эти цели будет направлено около 700 млн рублей.
В этом году будет применен комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустраиваться тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам.
Помимо городских дорог, в перечень вошли дороги Ленинского района. Например, в поселке Ленинский, Молодежный, селах Маслово, Обидимо, Хрущево, деревнях Крутое, Волоть, Ивановка, Харино и др.
Глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил, что до начала строительного сезона необходимо уделять особое внимание аварийно-восстановительному ремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU