В 2019 году в Большой Туле планируется отремонтировать более 100 участков дорог

12 Февр. 14:26 2019-02-12T14:26:19+03:00

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В Туле уже сформировали список объектов, ремонт которых запланирован в 2019 году.

Ремонт дорог проведут в рамках трех программ:

- в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»,

- по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула»,

- по программе «Народный бюджет-2019». На эти цели будет направлено около 700 млн рублей.

В этом году будет применен комплексный подход к ремонту улиц и дорог: при необходимости вдоль ремонтируемых дорог будут обустраиваться тротуары и пешеходные зоны, заездные карманы, остановочные площадки, павильоны и подходы к пешеходным переходам.

Помимо городских дорог, в перечень вошли дороги Ленинского района. Например, в поселке Ленинский, Молодежный, селах Маслово, Обидимо, Хрущево, деревнях Крутое, Волоть, Ивановка, Харино и др.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов отметил, что до начала строительного сезона необходимо уделять особое внимание аварийно-восстановительному ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU