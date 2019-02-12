В Туле поймали телефонного мошенника

12 Февр. 13:50 2019-02-12T13:50:02+03:00

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В Зареченском округе Тулы сотрудники полиции задержали представителя цыганского этноса. 34-летний мужчина причастен к телефонным мошенничествам.

Как оказалось, он под различными предлогами сообщал собеседникам о необходимости перевода денег, что те и делали.

За содеянное мужчина был объявлен в федеральный розыск. Полицейские смогли выяснить, где он скрывается.

Представителя цыганского этноса задержали и доставили в отдел полиции «Зареченский».

В рамках расследования уголовного дела по статье УК РФ «Мошенничество» сотрудники полиции выясняют все детали произошедших преступлений, в том числе размер ущерба, причиненного потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU