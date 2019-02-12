Двое жителей Новомосковска попались на краже аккумулятора из "ВАЗа"

12 Февр. 13:45 2019-02-12T13:45:18+03:00

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Сотрудники полиции в Новомосковске задержали подозреваемых в краже.

Как выяснилось, 25-летний ранее судимый местный житель и его 30-летний подельник в вечернее время повредили запирающее устройство капота машины "ВАЗ-2105", припаркованной около многоэтажки, и вытащили из авто аккумулятор. Вместе с добычей они сбежали. Ущерб составил 3 500 рублей.

Полицейские выяснили личности и местонахождение злоумышленников. Похищенное у них изъяли.

В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU