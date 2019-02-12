В Туле ремонтируют дороги литым асфальтом

12 Февр. 13:41 2019-02-12T13:41:40+03:00

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В понедельник, 11 февраля, отремонтировано более 200 квадратных метров дорожного полотна. Асфальт восстановлен по улицам Октябрьской, Мосина, Советской, Первомайской, Одоевскому шоссе и Городскому переулку. В план включены Одоевский путепровод, улицы Болдина, Бондаренко, Демонстрации, Пролетарская и Майская.

– Технология ремонта с применением литой асфальтобетонной смеси позволяет проводить дорожные работы даже при пониженных температурах. А в теплое время года больший акцент делается на капитальном ремонте, – поясняет Глава города Тулы Юрий Цкипури. ­­– Ремонт дорог во многом зависит от пожеланий самих жителей. Их туляки высказывают на встречах с руководством города, в обращениях, в соцсетях, обращаются на портал «Открытый регион». Все предложения будут услышаны и учтены.

ИСТОЧНИК KP.RU