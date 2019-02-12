2019-02-12T13:38:24+03:00
Общество

В Туле прогнозируется сильный ветер: коммунальщики переходят на усиленный режим работы

Днем на улицах Тулы будет работать 110 единиц техники и 122 рабочих
Виктория ЯКУШИНА
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Тульские синоптики сообщают, что на область надвигаются неблагоприятные погодные условия.

12 февраля 2019 года, во второй половине дня, прогнозируется снег до 15 см и усиление ветра до 17 м\с.

В связи с этим, коммунальные службы Тулы переходят на усиленный круглосуточный режим работы.

Днем на улицах Тулы будет работать 110 единиц техники и 122 рабочих. Будет привлечена техника сторонних организаций. Также будут работать пожарные машины, оборудованные гидроотвалами.

Работы по вывозу снега не останавливаются и продолжаются на проспекте Ленина, ул. Пролетарской, Октябрьской, Рязанской, Ложевой, М. Горького и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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