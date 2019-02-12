В Тульской области не поделили дорогу «Kia» и «КАМАЗ»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки
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11 февраля в 15.05 на 42 км дороги «Тула-Новомосковск» Узловского района произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «Kia Seed» столкнулся «КАМАЗом», под управлением 51-летнего мужчины. По предварительной информации, водитель легковушки не выбрал безопасную дистанцию.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля «Kia», 28-летняя девушка. С различными травмами они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU