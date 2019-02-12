В ДТП в Тульской области пострадала пенсионерка

12 Февр. 10:12 2019-02-12T10:12:14+03:00

Она получила различные травмы и была госпитализирована

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11 февраля в 10.00 на 41 км дороги «Дубна - Лобжа» произошло ДТП. 30-летняя женщина на автомобиле «ВАЗ 21114» столкнулась с автомобилем «Ravon R4», за рулем которого находился 62-летний мужчина. По предварительной информации, она не учла дорожные и метеорологические условия.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Ravon», 68-летняя женщина. Она получила различные травмы и была госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU