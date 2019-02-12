В ТГПУ им. Л.Н. Толстого началась подготовка к Тотальному диктанту

12 Февр. 09:53 2019-02-12T10:10:39+03:00

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого 16 февраля начинаются курсы по подготовке к Тотальному диктанту.

Занятия будут проходить в 11.00 в аудитории № 22 в 1-м учебном корпусе (Менделеевская, 7). Вести их будут преподаватели факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Первое занятие проведет М.Ю. Барабанова, руководитель проекта «Русский по субботам в Доме Лугинина» и экспертной комиссии Тотального диктанта в Туле – доктор филологических наук профессор Д.А. Романов.

Тотальный диктант в 2019 году состоится 13 апреля, в Туле он пройдет на площадке ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Столицу диктанта выбирали голосованием, в конкурсе участвовали Таллин, Вологда, Казань, Пенза и Ростов-на-Дону. Победа досталась Таллину.

Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Ожидается, что в России в Тотальном диктанте примут участие более 200 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU