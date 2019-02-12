Туляк взял серебро в первенстве ЦФО по боксу среди юниоров
В соревнованиях приняли участие сборные команды из 17 регионов
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Туляк Антон Свиридов взял серебро в первенстве ЦФО по боксу среди юниоров. Воспитанник тульской спортивной школы «Восток» тренируется у А.В. Кашинцева.
Фото: Администрация города Тулы
Первенство ЦФО по боксу проходило в Чехове с 5 по 10 февраля. В соревнованиях приняли участие сборные команды из 17 регионов ЦФО. Возраст спортсменов - 15 - 16 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU