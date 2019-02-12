В Тульской области пьяный водитель выехал на "встречку" и устроил ДТП
Следственный отдел по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.
По версии следствия, ночью пьяный мужчина двигался на своем автомобиле в районе 220 км трассы М4 «Дон» на территории Узловского района.
Сначала он направлялся в Воронеж, но потом сменил маршрут и развернулся в сторону Москвы. Для этого обвиняемый проехал через территорию придорожного кафе и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.
В это время по трассе на своем автомобиле двигался потерпевший в соответствии с направлением движения по полосе, в сторону Воронежа.
Спустя некоторое время пьяный водитель столкнулся с автомобилем потерпевшего. В результате ДТП последнему причинены травмы, квалифицированные судебно-медицинскими экспертами как тяжкий вред здоровью.
На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU