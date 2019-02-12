В Тульской области пьяный водитель выехал на "встречку" и устроил ДТП

12 Февр. 08:36 2019-02-12T08:36:46+03:00

Теперь мужчина отправится под суд

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Следственный отдел по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

По версии следствия, ночью пьяный мужчина двигался на своем автомобиле в районе 220 км трассы М4 «Дон» на территории Узловского района.

Сначала он направлялся в Воронеж, но потом сменил маршрут и развернулся в сторону Москвы. Для этого обвиняемый проехал через территорию придорожного кафе и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

В это время по трассе на своем автомобиле двигался потерпевший в соответствии с направлением движения по полосе, в сторону Воронежа.

Спустя некоторое время пьяный водитель столкнулся с автомобилем потерпевшего. В результате ДТП последнему причинены травмы, квалифицированные судебно-медицинскими экспертами как тяжкий вред здоровью.

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU