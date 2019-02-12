В Тульской области главбух школы пойдет под суд за присвоение трех тысяч рублей
Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 52-летнего главного бухгалтера школы Арсеньевского района обвиняют в присвоении.
По версии следствия, на своем рабочем месте женщина сформировала платежное поручение на перечисление 3 000 рублей с лицевого счета школы на реквизиты своего счета.
После этого платежку подписала своей электронной подписью и электронной подписью директора, которые находились в свободном доступе. Затем деньги были зачислены на ее счет.
Женщина находится под подпиской о невыезде. На этапе предварительного расследования уголовного дела она признала свою вину.
Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU