2019-02-12T08:13:38+03:00
Происшествия

В Тульской области главбух школы пойдет под суд за присвоение трех тысяч рублей

Женщина находится под подпиской о невыезде
Мария ВЛАСОВА
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Суворовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области завершил расследование уголовного дела. 52-летнего главного бухгалтера школы Арсеньевского района обвиняют в присвоении.

По версии следствия, на своем рабочем месте женщина сформировала платежное поручение на перечисление 3 000 рублей с лицевого счета школы на реквизиты своего счета.

После этого платежку подписала своей электронной подписью и электронной подписью директора, которые находились в свободном доступе. Затем деньги были зачислены на ее счет.

Женщина находится под подпиской о невыезде. На этапе предварительного расследования уголовного дела она признала свою вину.

Уголовно дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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