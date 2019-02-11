На участке улице Седова в Туле запретят остановку

11 Февр. 16:50 2019-02-11T16:50:23+03:00

Об этом сообщает администрация города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, администрацией города принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по улице Седова - в районе остановки «Седова», и по улице Новомосковская - в районе остановки «Новомосковская».

Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 4 марта 2019 года.

Данные меры введены во исполнение ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года.

ИСТОЧНИК KP.RU