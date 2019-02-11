Из-за уборки снега на нескольких улицах Центрального округа Тулы ограничат движение и остановку
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения уборки и вывоза снега, в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:
- с 9:00 до 13:00 12 февраля 2019 года - по ул. Н. Руднева на участке от ул. Станиславского до Могилевского сквера,
- с 20:00 14 февраля до 4:00 15 февраля 2019 года - по ул. Михеева (нечетная сторона),
- с 9:00 до 13:00 15 февраля 2019 года - по ул. Циолковского на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.
ИСТОЧНИК KP.RU