Из-за уборки снега на нескольких улицах Центрального округа Тулы ограничат движение и остановку

11 Февр. 16:43 2019-02-11T16:43:25+03:00

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы

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Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения уборки и вывоза снега, в Туле будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта:

- с 9:00 до 13:00 12 февраля 2019 года - по ул. Н. Руднева на участке от ул. Станиславского до Могилевского сквера,

- с 20:00 14 февраля до 4:00 15 февраля 2019 года - по ул. Михеева (нечетная сторона),

- с 9:00 до 13:00 15 февраля 2019 года - по ул. Циолковского на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU