2019-02-11T16:39:39+03:00
Общество

Алексей Дюмин обсудил с замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным переход Тульской области на цифровое вещание

Алексей Волин поблагодарил Алексея Дюмина за организацию в регионе перехода на цифровое вещание
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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11 февраля 2019 года в Тульской области было отключено аналоговое телевидение, и наступила эра цифрового вещания. Отключение прошло также еще в шести регионах нашей страны.

Тему перехода на "цифру" губернатор Алексей Дюмин обсудил с заместителем Министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексеем Волиным в рамках рабочей встречи.

Глава региона поблагодарил Министерство за поддержку, оказанную региону в организации переходного процесса и подчеркнул, что, несмотря на подготовительную проделанную работу, нагрузка по техническому подключению и приобретению приставок сегодня и в ближайшие дни возрастет.

Однако область к этому готова. Были специально обучены 300 «технических волонтеров». Работа по организации помощи населению идет под контролем правительства и полиции.

В регионе имеется необходимый запас цифрового оборудования - около 10 000 комплектов. Также 15 000 приставок имеются в торговых сетях и порядка 2 000 в отделениях «Почты России». Ветеранам помогли оборонные предприятия - это еще несколько сотен подключений к "цифре".

Алексей Волин поблагодарил Алексея Дюмина за организацию в регионе перехода на цифровое вещание и отметил, что вся подготовительная работа и информационная кампания были проведены на самом высоком уровне.

Успешный опыт Тульской области будет транслироваться в другие регионы, которым еще предстоит перейти на цифровое вещание.

Также замминистра обратил внимание участников совещания на необходимость пресечения действий мошенников, которые могут ввести в заблуждение граждан, предлагая оборудования по завышенным ценам или навязывая не нужные услуги. Губернатор поручил профильным ведомствам держать этот вопрос на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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